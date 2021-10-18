【時報-台北電】美股上周五受惠金融股績優帶動，四大指數齊揚，台股ADR亦全面收高；惟今早美股期指轉跌，日韓股市也雙雙開高走低。台股上周五在外資擴大買超近280億元助攻下，一舉收復5、10日均線等短期均線反壓，權王也於睽違12個交易日後再度重返600關，多頭士氣高昂，終場大盤飆漲近400點，累計一周上漲約140點、周線連2紅，今早三大期指持續聯袂開高，10月台指期開盤上漲20點、為16800點，隨後大盤開高35.75點、為16816.94點，一開盤即登上月線，惟航運族群轉弱，牽制多頭漲勢。

主要權值股表現上，台積電(2330)開高為604元、矽力-KY(6415)開高在4,110元、信驊(5274)開低為2,255元、力旺(3529)開高在2,025元、大立光(3008)開平為2,010元、鴻海(2317)開高在110.5元、聯發科(2454)開盤為862元、聯電(2303)開高在59.7元。

美股上周五受惠銀行股財報報喜、債務違約警報暫解等利多拉抬，四大指數齊揚，收盤道指漲382.2點，或1.09%，收35,294.76點；那指漲73.91點，或0.5%，收14,897.34點；標普500指數漲33.11點，或0.75%，收4,471.37點；費半指數漲23.2點，或0.70%，收3,314.4點。個股方面，蘋果漲0.75%、臉書跌1.15%、亞馬遜漲3.31%、高盛漲3.8%、Visa漲2.58%、美國運通漲2.51%、開拓重工漲2.41%、沃爾格林聯合博姿跌3.64%、英特爾漲1.04%、美光跌0.18%；台積電ADR漲2.04%、日月光ADR漲1.03%、聯電ADR漲1.46%、中華電信ADR漲0.18%。累計一周，道指漲1.58%、標普500指數漲1.82%、那指漲2.18%、費半指數漲2.1%。

台股上周五在權王重返600關激勵下，電金傳幾乎全數群起而上，終場大漲393.91點、收16781.19點，成交量增至2839.79億元；累計一周上漲140.76點、或0.85%，周線連2紅。籌碼面，上周五外資買超278.84億元，投信賣超4.87億元，自營商買超24.84億元，三大法人買超298.81億元；累計一周，外資買超59.57億元，投信買超22.65億元，自營商賣超5.79億元，三大法人買超76.43億元。

分析師指出，目前國內外變數多，國際方面，美國通膨、QE退場、美元指數波動等，均影響美股震盪及外資操作；國內方面，上市櫃公司9月營收佳，Q3財報受期待，但產業景氣變化及中國大陸能耗雙控政策，恐影響10月營收表現，在多空交雜之下，台股可能呈現區間震盪，短線下檔支撐為近年線的16,200點，上檔則以萬七關壓力大。分析師表示，目前宜降低持股比重、保留高現金部位，選股則看好晶圓代工相關、金融、塑化、五倍券內需消費股等四大類股。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意