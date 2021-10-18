15日台股全體上市公司總市值為51兆6,087.68億元，較前周五（8日）總市值增加4,291.07億元，周增幅為0.84％。群益證券本周看好六大題材類股，包含：電動車股、鴻海MIH股、太陽能股、塑化股、紡纖股、營建資產股等，看本周台股指數區間為16,500-17,100點。
群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：
1. 台積電法說報喜，第3季毛利率51.3％，稅後純益1,562.6億元，季增16％，EPS6.03元，預估第4季營收154-157億美元，毛利率估51-53％，台積電高層重申產能吃緊延續至明年，強調供應鏈維持較高庫存仍將持續，與部分外資認為半導體產業庫存調整與潛在砍單疑慮看法不同。
2. 台灣9月出口達396億美元，連續兩個月創單月新高，年增29％；財政部預估10月出口有機會衝破400億美元大關，年增21％至25％，外銷維持佳績使得中長期持股不願意殺低減碼，容易吸引指數短線拉回時的反彈投機買盤，第4季出口旺季也使得台股第4季表現相對強勢的慣性。
3. 雖然全球央行部分開始升息，但就數十年利率歷史經驗而言，利率連續上升4碼前還是低利率環境，對資本市場有利；物價上漲的通膨壓力，持有現金資產反而風險更高，房市與股市成為抗通膨金融工具，兩者各有優缺點，股市波動大但流動性佳。
(時報資訊)
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