臉書宣布，計畫未來5年在歐盟創造1萬個工作機會，以協助建立Metaverse（元宇宙），意指民眾在非實體世界裡，利用不同虛擬科技與他人進行互動。

該社群媒體龍頭表示，招募人才主要是高科技工程師，至於徵才重點國家則有德國、法國、義大利、西班牙、波蘭、荷蘭與愛爾蘭等。

為打造該大型虛擬世界，臉書9月才承諾將斥資5千萬美元進行相關投資。該公司稍早還推出虛擬遠距工作應用程式的測試，讓使用者可在虛擬現實中召開遠距會議。目前包括微軟、Roblox與Epic Games都在發展自己的Metaverse版本。

(時報資訊)

#臉書 #元宇宙

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