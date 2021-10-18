【時報-台北電】愛奇藝創始人、首席執行官龔宇表示，愛奇藝每年在內容上的投入高達200多億元。由於用戶需求始終在變，要持續給用戶帶來驚喜，平臺必須不斷追求創新，做到極致。愛奇藝將尊重藝術家，抓住市場機會，立足分眾市場打造圈層精品，為觀眾創作更多的優秀作品。

據上證報內容，愛奇藝每年在內容上的投入高達200多億元。目前，愛奇藝已經建成70多個內容工作室，與眾多導演、演員、編劇、攝影、美術等影視創作者、藝術家建立起深厚合作關係。

日前，愛奇藝、騰訊視頻、優酷陸續發佈聲明取消超前點播。龔宇對此回應表示，取消超前點播是會員不滿意。龔宇強調，愛奇藝願意為會員的滿意度付出代價，在內容產品、商業模式、播出方式上找到更多契合。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)