【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數202.27點，漲0.18點；總計322家漲、87家跌、109家持平；委買865092張、委賣228748張；總成交值6.48億元。

(時報資訊)

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