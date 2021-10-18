【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16816.94點，漲35.75點；總計490家漲、161家跌、137家持平；委買4207192張、委賣1597749張；總成交值53.37億元。

(時報資訊)

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