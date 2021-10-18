《貴重金屬現貨》亞洲貴重金屬現貨：黃金每盎司為1770.51美元 09:042021-10-18 時報資訊 財經內容中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)項目 10/18黃金 1770.51白銀 23.29白金 1054.46鈀金 2063.93(王聖為)(商品行情網) (時報資訊) #金屬現貨 #黃金 #白銀 延伸閱讀 《貴重金屬期貨》美元走軟 紐約期金連3漲 《貴重金屬現貨》09:00；亞洲貴重金屬現貨：黃金每盎司為1795.07美元 《商情》美元走軟 帶動紐約期金連3漲 《商情》黃金亞洲電子盤回跌 《華通白銀》10月15日一號國際白銀漲99人民幣，每公斤收4930人民幣 繼油氣雙漲 法人：金價支撐1,700美元 推薦專題 嚇壞全球股市的「陸版雷曼」 快速看懂恒大風暴始末 2021-09-21~至今 文章數：21 總部位於深圳的恒大集團，為大陸3大地產商之一，2016年起連續5年入選《財富》世界500強，去年排名第152位，但今年7月起驚爆財務危機，因傳積欠供應商、債權人和投資人高達3000億美元（約新台幣8.4兆元）的巨額債務，佔陸國內生產總值2%。債台高築大暴雷，不僅這家陸資房產巨頭一夕豬羊變色，更拖累港股、美股、日股與台股等國際股市接連重挫，外界擔心恐成陸版「雷曼兄弟」，引發系統性金融風暴，但真的是如此嗎? 前往專題 連抽1個月!全民小樂透 8大加碼券總整理 2021-10-03~至今 文章數：10 不管你是到超商郵局排隊領紙本，還是選擇電子票證、行動支付或信用卡數位綁定，10月8日起已可使用五倍券，使用期限至明年4月底。而除了五倍券，還有以單一平台登記的8大加碼券，其中僅好食券免抽籤，數位綁定就能領；而面額千元的i原券，則僅限綁定台灣Pay才能抽，且10月11日起至11月5日周周抽，若加上各縣市自行加碼的地方券，如台北市熊好券、高雄券、桃園好市券等，幾乎每天都有獎可兌，成為後疫情時代中，台灣社會的生活小確幸。然而，各券別五花八門、種類繁多，自己到底有沒中？票券金額與使用範圍為何？這裡一次看個夠。 前往專題 Gogoro借殼赴美掛牌 SPAC快速上市手法為何暴紅 2021-09-08~至今 文章數：10 電動機車一哥Gogoro在9月16日傳出重磅訊息，由創辦人陸學森親揭與美國公司Poema 達成借殼上市協議，將以SPAC（Special Purpose Acquisition Company）模式赴美，最快明年Q1登上納斯達克。不僅台灣獨角獸出走一事引發熱議，大大打臉金管會等主管機關，也讓不少新創企業都循此模式「快速通關」，近年在美國爆紅的SPAC，掀起話題。 前往專題 電動車夯爆！如何搶車票 當霹靂遊俠？ 2021-09-23~至今 文章數：3 近年來全球颳起電動車旋風，但早在1982年，紅極一時的美國影集《霹靂遊俠》中，就已經有了電動車的雛型。劇中帥到爆的霹靂車是一台人性化的萬能電腦車，由人工智慧引導，會說話，幾乎無所不能。相信當時很多人認為這只是戲劇效果，根本是天方夜譚，一笑置之。 未料30幾年後，夢想成真，智能車真得出現了，未來甚至有可能取代燃油汽車，成為主流車，衍生的商機具有無限想像空間。該如何趕搭電動車大商機，搶車票上車，當個霹靂遊俠呢？本專題將深度剖析電動車的前景、供應鏈，以及投資機會點，讓投資人掌握電動車新藍海契機。 前往專題 不上班行不行？理財達人帶路 睡後收入訣竅全都露 2021-08-04~至今 文章數：11 很多人都想有錢、有閒，嚮往財務自由的生活，但往往一打開銀行帳戶餘額，瞬間美夢破碎！然而，有些人卻能夠靠著投資理財，前往財務自由的路上；又或者，早早已經達標，過上遊山玩水的日子。該如何與財務自由結緣，打造睡後的被動收入呢？來聽聽達人們怎麼說！ 前往專題 該當航海王還是鋼鐵人？從長榮、中鋼看原物料族群後市 2021-07-14~至今 文章數：20 年初以來，原物料族群在市場上頻頻上演大驚奇，貨櫃航運三雄缺櫃、中鋼則是連續12個月調漲盤價，航運與鋼鐵市況看似炙手可熱，但隨長榮與陽明雙雙飆破百元，供不應求的盛況能持續多久，加上高檔籌碼趨凌亂，什麼時候進場才不會成為最後一隻白老鼠，不想被當韭菜割的投資人不可不知。 前往專題 股東會激情過後，投資台積電的6個不可不知 2021-07-26~至今 文章數：11 台積電股東會7月26日落幕，除董事長劉德音首度表態評估赴德、日設廠，釋出未來3年資本支出上看千億美元的正面訊息；總裁魏哲家也看好下半年智慧型手機與高效能運算(HPC)晶片需求，全年營收年增率將逾2成。雖公司兩巨頭笑看營運，股東會隔日股價僅以580元平盤作收。同時，在英特爾喊話超車、三星出手搶單下，「護國神山」展望真能萬里無雲?在決定成為台積電股東前，以下6件事你應該要知道。 前往專題 發表意見 留言規範 當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。 您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於： 散布或傳播涉及誹謗、侮辱、仇恨、歧視、恐嚇等違背善良風俗或影響社會安寧、破壞公共秩序或影響國家安全等違反法令之相關內容； 意圖影響有價證券交易價格，而散布未經證實之流言或不實資訊； 傳輸或散佈電腦病毒； 藉此從事廣告、宣傳、促銷、招徠業務或從事其他未經本公司同意之商業行為； 從事刊登與本文無相關之內容或重覆發布相同或類似之內容或文章； 散布或傳輸侵害他人智慧財產權、商業秘密或其他依法令或契約應負保密義務之相關資料或資訊； 若發表相關研究報告，應註明內容來源及發表時間； 對本服務其他使用者或第三人產生困擾、不悅或令人反感或違反網路禮節及其他經本公司認定不適當之行為。
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