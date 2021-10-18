時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 10/18

黃金 1770.51

白銀 23.29

白金 1054.46

鈀金 2063.93

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#金屬現貨 #黃金 #白銀

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