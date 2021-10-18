【時報記者張漢綺台北報導】台灣土地開發公司(2841)之上櫃普通公司債併案繼續變更交易方法，證券商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

台灣土地開發公司前因無法履行到期普通公司債所約定之義務，經列為變更交易方法在案，現因該公司於110年10月15日發布重大訊息，公告該公司經金融機構退票，爰依本中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第8款規定，將台灣土地開發股份有限公司之上櫃普通公司債(B85005)(債券簡稱：P05台開2)、(B85006)(債券簡稱：P05台開3)、(B85008)(債券簡稱：P09台開1)併案繼續列為變更交易方法有價證券，證券商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

(時報資訊)

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