時報-商情早報

1.貴金期貨-美債殖利率升，紐約期金回落。

2.LME：10/15期銅收10281.00美元/公噸，漲297.00美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲0.97美元，每桶為82.28美元。

4.西德州原油上漲0.96美元，每桶為82.39美元。

5.10/15BDI運費指數為4854.00。

6.10/15SICOM天然橡膠11月期貨RSS3上漲0.80美分。

7.NYCE：12月棉花漲0.23美分，每磅為107.33美分。

8.CBOT：12月黃豆粉跌0.50美元，每公噸為316.60美元。

9.10/15TRJ-CRB上漲1.14，為239.27。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)15日收盤均價2.65美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美債殖利率升，紐約期金回落；因美債殖利率上升，加上9月美國零售銷售意外增加，削弱了黃金的避險吸引力，令期金價格終止連3漲的態勢，其中紐約期金跌幅1.7%，白銀跌0.6%；上周五(10/15)收盤報價，12月黃金跌29.6美元，報每盎司1768.3美元，12月白銀跌0.13美元，1月白金漲6.6美元，12月鈀金跌74.3美元。(王聖為整理)

2.LME基本金屬-供應吃緊，期銅價上漲；上周五(10/15)倫敦(LME)基本金屬全收揚，其中銅價上漲，並創下2016年以來的最大單周漲幅，因倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫銅庫存不斷下降，加上全球能源成本迅速上漲、電力短缺情況下，導致供應吃緊，另外，因全球主要生產國中國近期的限電危機，已迫使鋅和鋁冶煉廠削減產量，將這兩種金屬的價格推升至逾10年最高水平。終場上周五指標期銅上漲297美元；期錫上漲277美元；期鎳上漲726美元；期鋅上漲266美元；期鋁上漲54.5美元；期鉛上漲37.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-需求持高，上周五歐美原油期貨續漲逾1%；隨全球經濟逐漸從新冠疫情後復甦，煤炭及天然氣價格的創高也令發電廠對石油需求提升；此外，美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)數據顯示，上周美國石油與天然氣鑽機數增加10座來到 543座，連續第六周增加，此為衡量未來產量的指標之一，終場油價收紅；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.97美元，漲幅1.2%，報82.28美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.86美元，漲幅1%，報84.86美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價拖累，上周五BDI指數續挫4.1%；因中國對鐵礦石的需求黯淡，今年出貨量恐不如預期，令多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少逾5700美元，導致波羅的海乾散貨BDI指數下跌4.1%，創至今年1月底以來當周最大跌幅；其中最新報價BDI指數下跌208點，收4854點，跌幅4.1%；BCI指數下跌695點，收7767點，跌幅8.2%；BPI指數上漲42點，收作4065點，漲幅1%；BSI指數上漲34點，收作3576點，漲幅1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-上周五亞洲天然橡膠期貨全面續揚，其中日本期膠止跌回升，受助於日圓走軟，以及日經指數強漲，激動市場買盤回籠；另外，國際油價漲勢，也為天然期膠提供進一步支撐，亦抵消上海期膠庫存增加消息，大阪和上海膠價同步勁漲；大阪OSE交易所指標3期貨漲1.12 %，報每公斤226.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲0.42%，報每公斤189.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲1.6%，收於每噸14750元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米和大豆期貨價格上漲，受技術性買盤和出口需求的支撐，而小麥價格則受到歐洲市場反彈的提振，終場11月大豆漲11.5美分，報1217.75美分， 12月玉米漲9美分，報525.75美分，12月小麥漲9.25美分，報734美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-交投震盪，上周五紐約棉花期終場以小漲作收；受累美國銷售呈現下滑，以及美農業部調升棉花產量，並下調中國消費預期，令棉價承壓下跌，不過尾盤在投機性買盤進場，市場普遍對中國需求強勁仍看好，終場反彈收漲，為連4天上漲，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨漲0.2 %，報每磅107.33美分，3月棉花期貨漲0.05 %，收盤每磅105美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-上周五記憶體現貨市場報價持續走弱，整體需求稍顯停滯，買家問價動作零星，成交量有限，市場觀望態度較顯濃厚，購買力道不足，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.08%，報3.853美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz持平，報2.657美元；快閃記憶體部份，原物料及運費漲聲不斷，供給吃緊，整體市場報價部份上漲，最新報價64Gb MLC上漲0.2%，報價為2.471美元；32Gb MLC持平，報價為2.051美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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