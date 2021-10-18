【時報記者郭鴻慧台北報導】10月台指期今日開盤上漲20點，為16800點，金融期及電子期攜手開高。
永豐期貨指出，台指期15日上漲380點至16782點。價差方面，台指期轉為逆價差-0.81點，電子期轉為逆價差-1.61點，金融期正價差縮至2.57點。現貨部分，三大法人買超300.88億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少638口至-8174口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1523口至-17650口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少789口至-3335口。
永豐期貨表示，技術面來看，KD指標轉為黃金交叉且開口向上，而外資籌碼面也呈現較積極的多單加碼，三大法人合計買超300.84億，若後續配合量能，有利多方續攻。
(時報資訊)
#台指期
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