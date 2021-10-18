【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

美國總統拜登簽署立法，暫時提高政府借貸上限到28.9億美元及債務違約期限推遲到12月，提供美元支撐；此外，上週五日本政府在10月經濟報告中維持對整體經濟的評估，但下調對出口的看法，為七個月來首見，並據日本財務大臣鈴木俊一表示正密切關注外匯市場走勢及對經濟的影響，強調匯率穩定十分重要，路透調查則顯示日本9月核心物價將較去年同期漲0.1%，為十八個月來首見，但原材料價格大漲及新型冠狀病毒(COVID-19)疫情造成生產和供應中斷，分析師調降日本第三季國內生產總值(GDP)環比年率預估至增長0.8%及出口料創2月以來最慢增速，令日圓承壓，美元兌日圓穩守113.63低點。

隨著日本央行(BOJ)副總裁雨宮正佳警告，央行必須密切注意亞洲供應鏈中斷對日本經濟造成的影響，並據多位了解BOJ想法的消息人士表示，亞洲廠房關閉造成供應問題，影響日本產出及出口，BOJ料下修本財政年度的經濟增長及通貨膨脹預測，加重日圓賣壓；此外，數據顯示紐約聯邦儲備銀行10月製造業指數降至19.8，並據美國勞工部公布9月進、出口物價分別較前月漲0.4%及0.1%不及預期，而且密西根大學報告美國10月消費者信心指數初值降至71.4，低於初值和上月終值，但9月零售銷售意外較前月增加0.7%遠優於預估值，強化美國聯邦準備理事會(FED)收緊貨幣政策速度將快於之前的臆測，提振美元兌日圓至114.46高點。預估今日美元兌日圓支撐於113.95-114.15，阻力於114.65-85。

2.EUR/US

澳洲全國84%的成年人至少接種過一劑COVID-19疫苗，使其成為全球接種疫苗最多的國家之一，讓雪梨和坎培拉的疫情封鎖放鬆，墨爾本亦將很快跟進，並有一州預告最快於11月1日恢復國際旅遊進出，而且全球大宗商品價格走升，為資源相關貨幣的澳幣和紐元上漲提供助力，帶動歐元兌美元觸及1.1619高點 。

據路透看到的結論草案中，歐盟領導人將推進各項措施以保護消費者免受能源價格高漲影響，但歐盟統計局稱，因能源進口成本大幅上漲，導致歐元區8月貿易順差縮減至48億歐元遠遜於預期，而且歐洲央行(ECB)管理委員會委員維勒魯瓦德加洛表示，即使大流行病緊急資產購買計畫(PEPP)結束後， ECB也應保留靈活購買債券選項，打壓歐元兌美元回落至1.1586低點。預估今日歐元兌美元支撐於1.1565-85，阻力於1.1650-70。

3.GBP/US

股市、大宗商品和風險情緒攀升，導致美元走軟，上週五支撐英鎊兌美元持穩於1.3666低點之上。隨著德國發言人表示，政府支持歐盟執委會公布了簡化執行北愛爾蘭議定書的建議，並拒絕對該議訂書重新談判，但芝加哥商業交易所(CME)數據顯示，市場預測英國央行(BOE)今年12月會議升息的機率升至72.4%，推升英鎊兌美元至1.3773高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.3725-45，阻力於1.3810-30。

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