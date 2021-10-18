【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211015)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

日月光投控(3711) 富強鑫(6603) 創惟(6104) 中石化(1314) 國喬(1312)

南紡(1440) 中菲行(5609) 頎邦(6147) 瑞昱(2379) 新美齊(2442)

環球晶(6488) 至上(8112) 光洋科(1785) 力致(3483)

2.連續賣超四日的股票：

新普(6121) 力成(6239) 聯發科(2454) 東聯(1710) 力鵬(1447)

中纖(1718) 基泰(2538) 台橡(2103) 越峰(8121) 閎康(3587)

3.連續賣超三日的股票：

中鋼(2002) 由田(3455) 大江(8436) 橘子(6180) 裕民(2606)

台燿(6274) 中光電(5371) 順達(3211)

4.連續賣超二日的股票：

中華電(2412) 永捷(4714) 彩晶(6116) 永豐金(2890) 和桐(1714)

長榮(2603) 大亞(1609) 正文(4906) 台表科(6278) 康舒(6282)

廣運(6125)

5.轉買為賣的股票：

晶宏(3141) 台揚(2314) 建錩(5014) 鈊象(3293) 正德(2641)

晶心科(6533) 宜鼎(5289) 盛餘(2029) 振曜(6143) 仁寶(2324)

陽明(2609) 新興(2605) 萬海(2615) 華榮(1608) 慧洋-KY(2637)

益航(2601) 四維航(5608) 東森(2614) 台驊投控(2636) 彰源(2030)

大成鋼(2027) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 晶豪科(3006) 世界(5347)

華邦電(2344) 台玻(1802) 榮成(1909) 正隆(1904) 東洋(4105)

矽統(2363) 捷敏-KY(6525) 敦泰(3545) 力旺(3529) 光罩(2338)

泰博(4736) 富鼎(8261) 一詮(2486) 英濟(3294) 光磊(2340)

鈺德(3050) 華容(5328) 萬潤(6187) 強茂(2481) 台半(5425)

朋程(8255) 系統電(5309) 晶焱(6411) 家登(3680) 台康生技(6589)

高端疫苗(6547) 天鈺(4961) 驊訊(6237) 海光(2038) 志信(2611)

運錩(2069) 燁興(2007) 界霖(5285) 大田(8924)

6.賣超前20名：

電子股：

華邦電(2344) 日月光投控(3711) 世界(5347) 晶豪科(3006) 中華電(2412)

天鈺(4961) 台半(5425) 敦泰(3545)

傳產股：

長榮(2603) 陽明(2609) 萬海(2615) 燁輝(2023) 華榮(1608)

台驊投控(2636) 南紡(1440) 中鋼(2002) 中鴻(2014) 大成鋼(2027)

中石化(1314) 志信(2611)

(時報資訊)

#外資賣超

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