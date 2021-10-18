【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211015)

1.外資連續買超五日以上的股票：

大國鋼(8415) 台新金(2887) 中壽(2823) 英業達(2356) 技嘉(2376)

台塑(1301) 台肥(1722) 榮剛(5009)

2.連續買超四日的股票：

聯亞(3081) 兆豐金(2886) 玉山金(2884) 聯合再生(3576) 宣德(5457)

3.連續買超三日的股票：

鴻海(2317) 國泰金(2882) 東捷(8064) 台灣高鐵(2633) 建漢(3062)

合庫金(5880) 新光金(2888) 宏遠證(6015) 宏捷科(8086) 凌陽(2401)

華新(1605) 台航(2617) 盛群(6202) 旺矽(6223) 信昌電(6173)

4.連續買超二日的股票：

正新(2105) 中信金(2891) 亞泥(1102) 明基材(8215) 友達(2409)

群創(3481) 誠美材(4960) 金居(8358) 統振(6170) 光頡(3624)

曜越(3540) 中天(4128) 如興(4414) 漢磊(3707) 第一金(2892)

彰銀(2801) 精華(1565) 統一實(9907) 同致(3552) 大聯大(3702)

亞聚(1308) 台船(2208) 友訊(2332) 中工(2515) 中美晶(5483)

合晶(6182) 新唐(4919) 類比科(3438) 南亞科(2408) 威剛(3260)

鈺創(5351) 穩懋(3105) 永豐餘(1907) 精材(3374) 立凱-KY(5227)

華泰(2329) 國統(8936) 浩鼎(4174) 台郡(6269) 霖宏(5464)

精星(8183) 嘉聯益(6153) 南電(8046) 良維(6290) 海韻電(6203)

飛宏(2457) 鉅祥(2476) 均豪(5443) 日揚(6208) 華興(6164)

久元(6261) 廣宇(2328) 優群(3217) 廣明(6188) 先進光(3362)

九豪(6127) 台嘉碩(3221) 加高(8182) 普誠(6129) 熱映(3373)

富旺(6219) 禾瑞亞(3556) 春源(2010) 合一(4743) 長科*(6548)

宏璟(2527)

5.轉賣為買的股票：

元大金(2885) 台塑化(6505) 潤泰新(9945) 台泥(1101) 聯電(2303)

佳世達(2352) 宏達電(2498) 康普(4739) 高技(5439) 中美實(4702)

福邦證(6026) 聯詠(3034) 開發金(2883) 華南金(2880) 臺企銀(2834)

三商壽(2867) 群益證(6005) 緯創(3231) 精英(2331) 大同(2371)

裕隆(2201) 貿聯-KY(3665) 台化(1326) 台聚(1304) 遠東新(1402)

永光(1711) 華航(2610) 長榮航(2618) 京元電子(2449) 景碩(3189)

農林(2913) 力麒(5512) 茂迪(6244) 太極(4934) 原相(3227)

伍豐(8076) 燦坤(2430) 南帝(2108) 昇達科(3491) 映泰(2399)

富喬(1815) 華通(2313) 僑威(3078) 元太(8069) 佳邦(6284)

鴻準(2354) 奇鋐(3017) 雙鴻(3324) 安碁(6174) 廣穎(4973)

長興(1717) 聚和(6509)

6.買超前20名：

金融股：

新光金(2888) 國泰金(2882) 台新金(2887) 元大金(2885) 中信金(2891)

第一金(2892) 開發金(2883) 兆豐金(2886)

電子股：

台積電(2330) 聯電(2303) 群創(3481) 友達(2409) 鴻海(2317)

漢磊(3707) 元太(8069) 廣宇(2328)

傳產股：

永光(1711) 大同(2371) 華新(1605) 亞聚(1308)

(時報資訊)

#外資買超

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