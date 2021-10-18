【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一公布的數據顯示紐西蘭第三季消費者物價指數（CPI）意外強勁，且在住房相關支出和其他供應緊張驅動下，創下了逾十年來最大升幅。

　紐西蘭統計局周一公布，第三季CPI較第二季上揚2.2%，高於第二季的季漲1.3%，並創下2010年12月季度（漲2.3%）以來新高。

　與去年同期相比，紐西蘭第三季CPI飆升4.9%，高於第二季的年增3.3%，亦創下十多年來最大漲幅。

　最新出爐的數據遠超出路透社對分析師所做的預測調查，亦超出紐西蘭央行的預期，經濟學家和紐西蘭央行均預估該國第三季CPI季增1.4%、年增4.1%。

紐西蘭統計局在聲明中表示，驅動消費者通膨升高主要是與住房相關的支出，例如新屋的建造和地方政府的利率。交通運輸與燃油費用，還有蔬菜價格，則是驅動消費者通膨的第二大因素。

　交易員預期央行將進一步收緊貨幣政策以應對意外強勁的通膨，周一紐西蘭元應聲跳漲，稍早前觸及0.7103美元。

　紐西蘭央行在10月稍早前宣布升息，並暗示將進一步收緊貨幣政策，以藉此將通膨率保持在介於1%～3%目標區間附近，並為熱到發燙的房市降溫。

　Capital Economics經濟學家Ben Udy表示，雖然奧克蘭（Auckland）還在封城，但我們早已預期紐西蘭央行將繼續升息，而第三季消費者物價大漲，肯定會促使央行走向更為激進的升息周期。

　為了遏阻Delta變種病毒引爆的新一波疫情擴大，紐西蘭最大城市奧克蘭已自8月中起封鎖至今。

(時報資訊)

#紐西蘭央行 #通膨 #升息 #CPI

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