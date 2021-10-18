小編今天(18日)精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，聯發科在5G智慧手機市場表現亮眼，2021年5G手機晶片出貨量在衝上新高後，進入2022年將持續由中國智慧手機品牌啟動拉貨動能，有望帶動出貨量繳出雙位數成長，使得2022年全年合併營收達到雙位數成長的歷史新高表現。
【1】陸品牌廠明年上半年新機齊發 聯發科吃補
市場研調機構IDC預期，2022年5G手機市場規模將全面超越4G需求，其中又以中國市場需求成長最為強勁。法人指出，OPPO、Vivo等品牌大廠已規畫在2022年上半年推出新機，聯發科屆時將以5G新品打入供應鏈，且聯發科明年下半年計劃再推新品，因此2022年全年業績有機會再度衝出雙位數成長，全年合併營收朝5000億大關邁進，並同步改寫新高水準。
【2】搶攻化合物半導體市場 四大陣營整軍備戰
隨著歐盟及美國在政策上加速電動車轉型，加上能源轉換需求及5G通訊等終端應用快速增長，氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等寬能隙材料的第三代化合物半導體市場進入成長爆發期，包括台積電、聯電、中美晶、漢民等四大陣營早已布局多年且蓄勢待發，全力搶攻GaN及SiC龐大晶圓代工商機。
【3】油價走高 塑化報價漲聲響起
成本、供需緊俏催化，油價、塑化報價漲聲響起，不僅NYMEX原油站上82美元，再創七年新高，布蘭特原油也衝破85美元；PVC、PE、PP、EG及DOP等波段漲幅10～20％，PVC、EVA、PE報價更聯袂改寫新高記錄。台塑四寶、台聚集團及聯成、東聯利差擴大。
【4】主要都會房價 直逼歷史天價
疫情讓房市不跌反漲，不僅全台「四科」紛紛High Pass！不少指標大案開價，更直逼歷史新高，連台北市蛋白區房價都首度站上每坪百萬大關；市場預期，第三、四季全台主要都會區房價將陸續展現攻頂的趨勢，漲破史上最高點。
【5】全球通膨拉警報－升息風起 逾13國加入緊縮行列
去年疫情高峰過後消費需求暴增，但上游頻頻缺貨，使全球通膨拉警報，至今已有13國央行至少升息一次，其中包括新加坡、韓國、紐西蘭，以及多個開發中國家，但最具全球影響力的聯準會及歐洲央行至今還沒行動，令全球密切關注其動向。
(時報資訊)
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