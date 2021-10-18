【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 12月棉花期貨10/15收盤每磅107.33美分，上漲0.23美分。(商品行情網)

(時報資訊)

#棉花期貨

重要商品行情

（更新：2021/10/18）
紐約近月輕質原油
82.28 +0.97
BDI綜合指數
4854 -208.00
倫敦三個月期銅
10281.00 +297.00
紐約近月棉花
107.33 +0.23
倫敦三個月期鎳
20020.00 +726.00
倫敦近月布蘭特
84.86 +0.86
紐約近月RBOB汽油
2.4864 +0.05
日本近月RSS3橡膠
210.30 +0.80
芝加哥近月黃豆
1217.75 +11.50
芝加哥近月玉米
525.75 +9.00
紐約近月天然氣
5.410 -0.28
紐約近月黃金
1768.3 -29.60

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