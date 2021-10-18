時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 10/15 10/14 漲跌

11月RSS3 189.50 188.70 +0.80

11月RTSR20FOB 174.40 171.50 +2.90

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

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