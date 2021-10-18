【時報-倫敦15日電】10/15倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 10/15 10/14 漲跌

錫 37200.00 36923.00 +277.00

鎳 20020.00 19294.00 +726.00

鋅 3794.50 3528.50 +266.00

鋁 3171.50 3117.00 +54.50

銅 10281.00 9984.00 +297.00

鉛 2337.50 2300.00 +37.50

(呂方維)(商品行情網)

(時報資訊)

#基本金屬 #期貨 #期銅

重要商品行情

（更新：2021/10/18）
紐約近月輕質原油
82.28 +0.97
BDI綜合指數
4854 -208.00
倫敦三個月期銅
10281.00 +297.00
紐約近月棉花
107.33 +0.23
倫敦三個月期鎳
20020.00 +726.00
倫敦近月布蘭特
84.86 +0.86
紐約近月RBOB汽油
2.4864 +0.05
日本近月RSS3橡膠
210.30 +0.80
芝加哥近月黃豆
1217.75 +11.50
芝加哥近月玉米
525.75 +9.00
紐約近月天然氣
5.410 -0.28
紐約近月黃金
1768.3 -29.60

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