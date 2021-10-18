【時報-台北電】高盛財報亮眼帶動銀行股走強，外傳美國證券交易委員會(SEC)準備在本週讓美國首支比特幣期貨ETF開始交易，比特幣突破6萬美元大關，激勵區塊鏈概念股走高，上週五美股上漲，漲幅介於0.5至1.09％，美股四大指數短期轉多。美國鋁業財報強勁並宣布啟動5億美元新股票回購計畫，股價暴漲14.71%。台積電ADR上漲2.04%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利反彈持續。

（2）、均線：支撐為16,400點至16,500點，壓力為17,000點至17,100點。

（3）、技術指標：KD開口向上，9日K值突破50，反彈有機會延續。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為197點附近，壓力為210點左右，KD技術指標開口向上，9日K值大於50，短線偏多。

觀盤重點，觀察台股指數是否能站回月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、預期10月營收靚、第四季營運正向、2022年展望佳、半導體、電動車、PCB、原物料、金融、生技、集團股等。(日盛投顧提供)

(時報資訊)

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