【時報記者莊丙農台北報導】在空運需求吃緊同時，長榮航(2618)第六架777F貨機返抵國門，該架新機經過整備後計畫飛航亞洲及北美貨運航線，第七、八架777F貨機也預計分別在11、12月交機，未來777F貨機機隊將達八架，將可望緩解目前吃緊的航空貨運需求，並有助於長榮航在貨運的營收表現。

長榮航總經理孫嘉明表示，因應未來的客、貨運市場變化，去年與波音公司達成協議，除遞延部份尚未交付787-10新機交期，並變更其中七架機型為三架777F貨機及四架787-9客機。隨著全球COVID-19疫苗覆蓋率增加，各國重啟經濟活動之際，新引進的三架貨機陸續交機後，加上第4季為傳統貨運旺季，消費性電子產品如智慧型手機等新品上市，將推升航空貨運市場需求。

孫嘉明也指出，2022年電商需求持續強勁，海運塞港及全球供應鏈吃緊的情況下，貨運運價預估仍將維持在高檔。另因應市場供需，長榮航空亦將機動增飛客機載貨航班及調整貨機航線，以優化航網，持續提升營運效益。

777F貨機是全球最大的雙引擎全貨機，具有優異的節能環保性能，載貨能力達102公噸，滿載航程約為5,000海浬，配置與長榮航現有的三十四架777-300ER客機所配置的發動機相同，除可降低維修成本之外，也讓公司機隊的發動機維修管理更有效率；在航員調度方面，777-300ER客機的飛航組員只要完成差異課程訓練，即可駕駛777F貨機，因此亦可讓飛行員的人力調度更具彈性。

根據國際航空運輸協會預估，今年全球貨運運量將超越2019年疫情前的水準，明年的貨量預估亦將增長4.9％。長榮航空今年前3季貨運營收551億元，年增64.8％，載貨量63.1萬噸，年增28.3％，貨運承載率為94.5％。

長榮航2017年首度引進777F貨機，連同今日抵台的新機共計有六架，主要飛航洛杉磯、芝加哥、達拉斯、亞特蘭大、大阪、香港、上海浦東、深圳、重慶、新加坡、曼谷及河內等航點，每周超過40班；在COVID-19疫情期間為因應貨運需求，另有三十三架客機以客艙載貨方式營運，主要飛航航點為洛杉磯、舊金山、西雅圖、溫哥華、芝加哥、達拉斯、休士頓、紐約、多倫多、亞特蘭大、布里斯本、阿姆斯特丹、巴黎及維也納等航點，每周逾50班。

(時報資訊)

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