【時報記者郭鴻慧台北報導】泰福-KY(6541)生物相似藥產品TX01拿到加拿大核准上市許可證！泰福說，有了加拿大衛生部的認證，讓公司對於取得美FDA所核發的藥證，更具信心！
泰福表示，TX01拿到加拿大主管藥物審查的衛生部核准的上市許可證，一旦取得當地經銷商藥品進口證後，就可以正式在加拿大上市販賣。據IQVIA市場調查公司統計，治療癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症TX-01(原廠參考藥物為Neupogen)(Filgrastim)，相關產品在加拿大的市場規模，截至2021年6月的過去12個月銷售額為近1億元加幣。
泰福生技的第一個生物相似藥產品TX-01，主要是治療癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症，原廠參考藥為Neupogen(Filgrastim)，目前正處於由美國食品暨藥物管理局FDA審核藥證階段。雖然泰福生技主打美國市場，但因為加拿大在語言及文化等方面，都與美國相似，因此對於已經開始在美國打基礎的泰福而言，獲得加拿大衛生部核准上市許可證，就能開闢另一個市場，這也將讓泰福生技，逐步完成攻佔北美版圖的市場布局。
(時報資訊)
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