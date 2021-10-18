【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.升息風起，逾13國加入緊縮行列。去年疫情高峰過後消費需求暴增，但上游頻頻缺貨，使全球通膨拉警報，至今已有13國央行至少升息一次，其中包括新加坡、韓國、紐西蘭，以及多個開發中國家，但最具全球影響力的聯準會及歐洲央行至今還沒行動，令全球密切關注其動向。

2.美股現隱憂，看多法人變少了。《巴倫周刊》近日公布秋季法人調查，結果顯示50％的法人看好未來一年美股表現，比例低於春季調查的67％，主要憂慮是美國經濟復甦放緩及股價估值過高。

3.美民眾掃貨過萬聖節，最嚇人是扮不成鬼。萬聖節即將在10月31日到來，今年美國過節氣氛濃厚，全美零售聯盟（NRF）預期，今年美國萬聖節裝扮支出將創下101.4億美元歷史新高，較2020年增加26％。

4.電動車電池，原料供應爆缺口。福斯、戴姆勒和Stellantis等歐洲主要車商，正努力確保其在歐洲的電動車專用電池組供應，卻遭遇找不到足夠原料去製造專用電池的問題。專家估計歐洲在原料供應產業上還有很大發展空間。

5.美年終購物季，恐鬧大缺工。美國零售業年度重頭戲─年終假期購物旺季轉眼將至，聘雇數以千計臨時工成每年常態，但面對數十年來最緊俏的勞動市場，業者今年可能難逃人手嚴重匱乏窘境。

(時報資訊)