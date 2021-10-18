【時報-盤前掃瞄】國內消息：
1.市場研調機構IDC預期，2022年5G手機市場規模將全面超越4G需求，其中又以中國市場需求成長最為強勁。法人指出，OPPO、Vivo等品牌大廠已規畫在2022年上半年推出新機，聯發科屆時將以5G新品打入供應鏈，且聯發科明年下半年計劃再推新品，因此2022年全年業績有機會再度衝出雙位數成長，全年合併營收朝5,000億大關邁進，並同步改寫新高水準。
2.政府不斷祭出打房政策，但也壓不住全台房價飆漲的氣焰。愛山林建設總經理張境在痛批，地方政府公開標售土地，公然炒作土地價格，才是推升房價最大的元凶，建議政府應研議，建立土地標售的「漲停」機制，抑制標售土地助長房價！
3.隨著歐盟及美國在政策上加速電動車轉型，加上能源轉換需求及5G通訊等終端應用快速增長，氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等寬能隙材料的第三代化合物半導體市場進入成長爆發期，包括台積電、聯電、中美晶、漢民等四大陣營早已布局多年且蓄勢待發，全力搶攻GaN及SiC龐大晶圓代工商機。
4.全球晶圓代工龍頭台積電法說行情成功，激勵股價重回600元大關，搭配美股氣勢如虹，多頭新柴火將寄託即將到來的重量級美股企業超級財報周，包括特斯拉、臉書、蘋果、亞馬遜、英特爾、谷歌母公司Alphabet輪番上陣，勢必牽動最熱門的電動車與半導體族群走勢。
5.成本、供需緊俏催化，油價、塑化報價漲聲響起，不僅NYMEX原油站上82美元，再創七年新高，布蘭特原油也衝破85美元；PVC、PE、PP、EG及DOP等波段漲幅10～20％，PVC、EVA、PE報價更聯袂改寫新高記錄。台塑四寶、台聚集團及聯成、東聯利差擴大。
6.最壞時機已過！受到越南疫情封城、產線停工衝擊，國內主要生產據點在東南亞的儒鴻、聚陽、廣越9月營收不出意外都出現年衰退；不過，在越南產線陸續恢復生產後，三家成衣大廠都預期，遞延出貨旺季效應，將會讓原本是淡季的第四季呈現「淡季不淡」。
7.疫情讓房市不跌反漲，不僅全台「四科」紛紛High Pass！不少指標大案開價，更直逼歷史新高，連台北市蛋白區房價都首度站上每坪百萬大關；市場預期，第三、四季全台主要都會區房價將陸續展現攻頂的趨勢，漲破史上最高點。
8.隨著電動車及5G基地台等新應用，帶動氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等寬能隙材料第三代化合物半導體強勁需求，包括英飛凌、安森美等IDM廠將全力衝刺出貨，對界霖營運將帶來正面且直接助益。
9.數位浪潮來襲，國泰證券「彎道超車」後來居上！國泰證券總經理周冠成表示，今年5月客戶達到100萬戶，正式晉級本土券商百萬客戶行列，原訂應花費五年才能達成的目標，提前達陣，意味著數位金融服務的高延展度，也歸功於國泰集團子公司合作無間的能量與默契。
10.電信三雄2022年營運展望，遠傳電信率先拋出2022年獲利將比今年好！遠傳電信總經理井琪表示，遠傳2021年財測每股稅後盈餘（EPS）2.57元絕對做得到，2022年一定也會比2021年好。
(時報資訊)
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