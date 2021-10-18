【時報-盤前掃瞄】技術面：

1.台股前一交易日收漲393.91點，為16781.19點。

2.台股前一交易日成交金額量增為2839.79億元，5日均量為2729.64億元，10日均量為2934.06億元。

3.5日均線16523.95點，10日均線16516.67點，20日均線16831.30點。

4.5日RSI為62.60，10日RSI為50.92。

5.9日K值為53.27，9日D值為37.55。

6.20日乖離率為-0.3。

7.日盛投顧：台股收復5日線，KD開口向上，9日K值53突破50，反彈有機會延續，目前支撐為16,400點至16,500點，壓力為17,000點至17,100點。回檔量縮或上漲成交量大於月均量，方有利反彈持續。

(時報資訊)

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