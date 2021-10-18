【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以28.027元兌一美元收市，升值7.6分，成交值為10.19億美元。

2.集中市場15日融資減為2463.83億元，融券增為591283張。

3.集中市場15日自營商買超24.85億元，投信賣超4.88億元，外資買超278.85億元。

4.IC設計廠晶宏電子貨架標籤（ESL）驅動IC、STN布局雙動能，晶宏前三季合併營收繳出年成長翻倍的成績單。法人看好，晶宏2021年獲利亦有望達到翻倍成長的歷史新高水準，且2022年電子標籤出貨動能將持續受惠於智慧貨架需求成長帶動之外，STN在車用、家電等客戶推動下，晶宏2022年營運將再締新猷。

5.射頻元件暨量測設備商耀登科技今年四月宣布出售旗下百分百持股子公司晶復科技，相關作業已於9月告一段落，在業外可望在第三季進補下，第三季獲利可望創高。

6.由於mini LED、感測元件明年度展望樂觀，相關廠商陸續開出擴產計畫，除了富采旗下子公司晶電、隆達50～100％擴產幅度之外，鼎元因5吋廠產能滿載，公司將斥資擴產5吋產能達20％、光磊也規劃8億元資本支出，沉寂已久，LED產業迎來同步擴產潮。

7.筆電散熱廠力致今年上半年因原料價格飆漲，再加上船運費用一日三價，拖累毛利率表現，意外跌破二成關卡，為反映成本，力致已相繼與客戶展開議價，力拚穩住下半年的毛利率。

8.宏正自動科技受惠於歐美、亞洲市場專案持續回溫拉抬，第三季營收動能來到今年高峰、達12.71億元，看好第四季各產品線同步維穩增長走勢，力拚營收續揚、全年挑戰50億元的成長目標可期。

9.大江繼正式併入美國猶他州廠業績後，開發的香蕉花、香蕉皮保健品原料，也正式取得FDA的NDI（New Dietary ingredient，食品新膳食補充成分登記），未來將可大舉使用開發系列產品行銷下，營運將大大進補。

10.全球第四大壓縮機廠瑞智前三季銷歐洲Bosch等大熱泵乾衣機廠壓縮機300多萬台，年成長48％，全年估年成長40％～50％。

11.五倍券上路助攻下，包括遠百、特力、統領、統一超、全家、寶雅等百貨、零售通路、超商等，上周股價全數翻揚；其中，遠百周年慶台中店收五倍券就成長一倍多，預計全台收單上看12億元，挹注周年慶業績有望上看135億元，較去年增近10％。

12.綠色永續意識抬頭，ESG（Environment，Social，Governance）的落實也更受企業重視，已投入綠色事業逾十年的緯創集團，近日旗下緯潤高新材料（Wistron GreenTech），與Princeton NuEnergy（PNE）、eTak Worldwide宣布策略合作，於美國德州共同建置直接回收各類LIB（鋰電池）再生的產線試點，專案並於今年下半年啟動，期能將LIB的回收與大規模再生提供標準化流程。

(時報資訊)