【時報記者林資傑台北報導】針對媒體報導指稱有民眾反映國旅券領券不順或領不到狀況，交通部觀光局提醒民眾，並非身分證末碼符合即可領券，須至國旅券平台登記抽籤才具資格。同時，領券時應依指示確實輸入在平台登記抽籤時的「手機號碼」及「身分證號數字9碼」，以避免帳戶遭鎖定。
觀光局說明，國旅券首周抽籤共抽出60萬3394份，15日開放領券迄今已領取約30萬筆。有少數民眾實際上並未於首次抽籤截止日期前登記抽籤國旅券，誤以為只要身分證末碼符合即中籤，以至於至國旅券平台領券時輸入資料皆顯示錯誤。
同時，國旅券平台為防止盜領及加強資安防護，若中籤民眾未依指示輸入驗證資料，導致錯誤達3次即將該帳號鎖定。經查因民眾操作錯誤而遭鎖定者共58筆，已向客服詢問反映者皆已回覆，並將協助進行身分驗證後解鎖。
觀光局提醒民眾，29日前至五倍券共通平台登記抽籤，仍有機會抽中國旅券。國旅券的使用期間為11月1日至明年4月30日，中籤民眾只要在跟合作店家消費折抵前，至國旅券平台領券即可。
觀光局進一步提醒，中籤民眾至國旅券平台領券時，依平台驗證指示，確實輸入於「五倍券共通平台登記抽籤時登記的手機號碼」及「身分證號數字9碼」就能順利領券，避免因輸入錯誤遭鎖定、另需進行身分驗證解鎖困擾。
(時報資訊)
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