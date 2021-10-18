【時報-台北電】最壞時機已過！受到越南疫情封城、產線停工衝擊，國內主要生產據點在東南亞的儒鴻、聚陽、廣越9月營收不出意外都出現年衰退；不過，在越南產線陸續恢復生產後，三家成衣大廠都預期，遞延出貨旺季效應，將會讓原本是淡季的第四季呈現「淡季不淡」。

儒鴻9月合併營收20.49億元， 年減21.1％，較8月下滑19.5％，創13個月以來新低。機能布是儒鴻平均單價較高的產項，營占比超過二成，儒鴻原本預期，機能布有七成產能在台灣、只有三成在越南，加上自動化程度高，受越南疫情影響應不大、供給無虞，但因為越南疫情擴大，造成當地下游成衣廠紛紛減產或停產，客戶產線無法開工，拉貨動能降緩，在需求下滑下，9月儒鴻的機能布出貨量大幅度減少。

儒鴻認為，今年最壞的時機已過，在越南地區解封下，樂觀第四季營運可望恢復大幅度成長。儒鴻表示，越南廠10月起已經陸續復工，對營運衝擊最大的時間已過，依目前各產線統計，南越部分工廠復工率已達到五成，而且公司也持續分散訂單，增加外包到疫情比較沒那麼嚴重的北越和中越，10月起營運可望慢慢恢復。

而受到船期延誤影響，聚陽9月營收出現，年、月雙減，遠低市場預期。聚陽指出，因疫情造成船期不穩，9月有約7％～8％的訂單受到延誤會延至10月，「9月先蹲、10月後跳」，今年整體營運仍會維持成長軌道。

至於廣越除9月合併營收12.1億元，呈年、月雙減；累計前三季的營收也是年減10.69％。不過，廣越指出，目前公司滿手訂單，客戶並未取消訂單，加上約旦廠及大陸廠出貨暢旺，主要客戶Adidas、VF、Patagonia、Nike、Un der Armour及New Balance需求強勁，集團營運看旺第四季，原本是淡季的第四季，預期營運會衝到今年單季的最高。(新聞來源：工商時報─袁延壽／台北報導)

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