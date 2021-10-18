【時報-台北電】台指期15日上漲380點至16782點。價差方面，台指期轉為逆價差-0.81點，電子期轉為逆價差-1.61點，金融期正價差縮至2.57點。現貨部分，三大法人買超300.88億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少638口至-8174口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1523口至-17650口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少789口至-3335口。
美國公布上周初領失業金人數，降至29.3萬，創去年疫情爆發以來新低，加上包含大摩、花旗、富國等銀行股財報亮眼，美股四大指數攜手齊揚，道瓊上漲1.56%，標普500上漲1.68%，那指上漲1.73%、費半上漲3.08%。15日，日、韓股延續漲勢，激勵台股跳空開高，電子股強拉多頭馬車，終場上漲2.4%，收最高16781.19點。電子權值股來看，台積電法說會報喜，一次收復所有均線，上漲4.71%，終場收600元，連帶半導體族群包括聯電、景碩強勢走高，金融股來看，由國泰金領軍上漲3%，收58.3元，而航運股則相對疲弱。技術面來看，KD指標轉為黃金交叉且開口向上，而外資籌碼面也呈現較積極的多單加碼，三大法人合計買超300.84億，若後續配合量能，有利多方續攻。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17000點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1升至1.13。VIX指數下降2.15至20.17。整體選擇權籌碼面偏多。(永豐期貨提供)
(時報資訊)
#台指期
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