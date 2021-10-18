【時報-台北電】台積電上周四盤後公布的第三季財報優於市場預期，且第四季展望佳，帶動台積電ADR上漲2.35%。美國富國銀行、美國銀行、花旗、Morgan Stanley與聯合健康公布的第三季財報皆優於市場預期，激勵美股四大指數全面上漲。上周五加權指數上漲393.91點，終場收在16781.19點，漲幅2.4%，期現貨正價差0.81點。
三大類股全面上漲，電子、金融與傳產分別上漲3.32%、1.1%與0.93%。次族群部分，半導體類股相對強勢，上漲4.19%，航運類股相對弱勢，下跌0.72%。加權指數上周五突破十日線壓力後來到月線之下，由於上檔均線壓力重重，且本周三為期權結算日，預期市場上下波動加大，以順勢交易、快進快出為主。
籌碼面部分，外資現貨買超278.99億，期貨淨空單增加1561口至17650口，十大交易人與特定法人合計賣出231口。周選支撐與壓力區落在16000至17000之間，P/C Ratio升至1.13，整體籌碼中性看待。(統一期貨提供)
(時報資訊)
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