【時報記者莊丙農台北報導】台開(2841)上周五舉行重大訊息記者會，說明退票300萬元，台灣證券交易所表示，今天起台開併案列為全額交割並採分盤集合競價交易方式。

　證交所表示，台開先前因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，核有證交所營業細則第49條第1項第3款規定情事，上市有價證券列為全額交割股。而上周又發生存款不足金融機構退票情事，公告自10月18日起，併案列為全額交割股採行分盤交易。

(時報資訊)

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