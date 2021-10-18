【時報-台北電】證交所2021年10月15日集中市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日減少1.26億元，成為2463.83億元，融券餘額較前一日增加3741張，成為591283張。(資料來源:證交所)

(時報資訊)

#集中市場 #證交所 #融券

延伸閱讀