德國綠黨代表周日投票同意參與政府組閣談判，這也使得社民黨黨魁蕭茲距離接任德國總理一職又更進一步。

目前中間偏左的社民黨、綠黨與親商中間偏右的自由民主黨即將正式開始三方組閣談判。由於這三黨代表顏色分別為紅、綠與黃等三種顏色，因此也被外界稱為「紅綠燈」聯盟。

負責主導這項談判的蕭茲日前表示，希望能在聖誕節前完成組閣協商，並且成立新的聯邦政府。如果成功，這將是兩德統一以來首次出現三黨聯合執政的政府。

(時報資訊)

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