英國央行總裁貝利周日再度暗示，由於通膨風險升高，英國央行可能加快升息舉動。

貝利在一場線上小組討論會議上指出，雖然他仍堅信近期通膨升溫可能只是暫時，但基於近來油價飆漲，恐令通膨再度攀高，而且持續時間更久，導致通膨升高預期的風險增加。

他解釋，貨幣政策不能解決供應面的問題，但如果看到風險升高，特別是對中期通膨與其預期，英國央行有必要、也必須採取行動抑制通膨上升。由於英國央行近來多次暗示將提早升息，投資者目前揣測該央行最快在今年底或明年初就會調升利率，成為全球第一個升息的主要央行。

(時報資訊)

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