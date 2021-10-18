美國阿拉巴馬州拉得皮博斯體育館（Ladd-Peebles Stadium）15日傳槍響5人受傷，警方逮捕一名年僅19歲的嫌犯。

美聯社報導，來自阿拉巴馬州塞梅斯（Semmes）的史考特（Jai Scott）於16日被控5樁謀殺未遂的罪名，至於行凶動機警方沒有公布。

警方另於16日上午在莫比爾（Mobile）警局的臉書頁公布1張不甚清晰的照片，當中有3人，疑似是這起槍擊案的嫌疑人。

15日晚間警方原本聲稱4人受槍傷，莫比爾警局局長普林（Paul Prine）告訴記者，案發當時威廉森（Williamson）與威格（Vigor）高中的美式足球隊正在拉得皮博斯體育館捉對廝殺。

傷者當中摩根（Jakobe Morgan）身中5槍，他的媽媽克勞福（Gwendolyn Crawford）告訴WPMI-TV電視台，兒子脊椎中彈，左半邊知覺受影響，還有一發子彈貫穿腎臟。

莫比爾市長史廷普森（Sandy Stimpson）則喊話：「我們社區當中，尤其是年輕人之間，蔓延的暴力趨勢必須停止。」並說有信心警方必定能將歹徒繩之以法。

(時報資訊)

#阿拉巴馬州 #美式足球場 #爆槍擊 #19歲嫌犯

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.2(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.746013%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.911(0.5%)
10/16
費半指數
3314.407 +23.17(0.7%)
10/16
日經225
29068.63 517.7(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3009.9 -5.16(0.17%)
10:40
香港恆生
25197.63 -133.33(0.53%)
10:40
上證指數
3551.3292 -21.037(0.59%)
10:25
深圳成指
10893.9862 -80.4058(0.733%)
10:40
英國FTSE
7234.03 +26.31(0.37%)
10/16
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

延伸閱讀