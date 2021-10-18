星座專家唐綺陽於官方頻道分享10/18～10/24星座運勢，今（18）日木星、水星進入順行，歷經四個月的不順遂，終於可以開始整頓人際關係的紊亂，迎來邁步向前的時機，木星順行對射手座來說也是一個好消息，你們即將擺脫桎梏，重新展翅高飛。

而水星順行讓人們意識到過去在合作、溝通時的缺失，並開始試著彌補、改善自己的溝通能力，另外原先受到阻礙的事情將會重啟，要好好把握機會，努力追回延遲的進度。本周六（23日）太陽即將進入天蠍，目前正在天秤衝刺中，凸顯了伴侶、婚姻、合作關係的重要性，進入天蠍後則會開始關注金錢、生死等話題。

重要星象：木星、水星順行，太陽衝刺中

【工作注意：牡羊、獅子、天秤、魔羯】

牡羊：受到他人信賴，有機會成為領頭羊

獅子：學著升級自己的溝通技巧

天秤：適時休息停看聽，反而收穫更多

魔羯：按部就班做事，能得到更多機會

【桃花注意：巨蟹、天蠍、射手、雙魚】

巨蟹：受到他人欣賞，桃花正準備展開

天蠍：對自己更有自信，讓感情更順利

射手：前任的消息不時出現

雙魚：隨和一點，壞毛病要改進

【財運注意：金牛、處女】

金牛：財運大開，有貴人提點

處女：注意理財資訊，會有不錯的收穫

【健康注意：雙子、水瓶】

雙子：疲勞累積許久，該運動活動肢體

水瓶：注意消化系統的狀況

(時報資訊)