星座專家唐綺陽於官方頻道分享10/18～10/24星座運勢，今（18）日木星、水星進入順行，歷經四個月的不順遂，終於可以開始整頓人際關係的紊亂，迎來邁步向前的時機，木星順行對射手座來說也是一個好消息，你們即將擺脫桎梏，重新展翅高飛。
而水星順行讓人們意識到過去在合作、溝通時的缺失，並開始試著彌補、改善自己的溝通能力，另外原先受到阻礙的事情將會重啟，要好好把握機會，努力追回延遲的進度。本周六（23日）太陽即將進入天蠍，目前正在天秤衝刺中，凸顯了伴侶、婚姻、合作關係的重要性，進入天蠍後則會開始關注金錢、生死等話題。
重要星象：木星、水星順行，太陽衝刺中
【工作注意：牡羊、獅子、天秤、魔羯】
牡羊：受到他人信賴，有機會成為領頭羊
獅子：學著升級自己的溝通技巧
天秤：適時休息停看聽，反而收穫更多
魔羯：按部就班做事，能得到更多機會
【桃花注意：巨蟹、天蠍、射手、雙魚】
巨蟹：受到他人欣賞，桃花正準備展開
天蠍：對自己更有自信，讓感情更順利
射手：前任的消息不時出現
雙魚：隨和一點，壞毛病要改進
【財運注意：金牛、處女】
金牛：財運大開，有貴人提點
處女：注意理財資訊，會有不錯的收穫
【健康注意：雙子、水瓶】
雙子：疲勞累積許久，該運動活動肢體
水瓶：注意消化系統的狀況
(時報資訊)
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