響應政府發行五倍券振興經濟，中華電信加碼多重折扣振興超有感，以「振興優惠give me 5」超值5大優惠專區應戰，申辦精采5G購機、HiNet光世代、MOD、i寶貝智慧音箱或至門市洽購節能家電、手機配件等熱銷產品，皆可享有獨家振興優惠，限時搶購動作要快。
搶搭蘋果新機上市，即日起至明（2022）年1月2日止，購買iPhone13、iPhone12系列手機搭配精采5G 1399以上方案，享Apple購物金2000元，可折抵iPad、Apple watch、HomePod mini等多項Apple熱門商品，指定iPhone舊機換新機加碼再折2000元。Android指定新機搭配精采5G指定方案，同樣最高現折2000元。
家用寬頻方面，中華電信祭出申請HiNet光世代300M（含）以上方案及MOD自選餐或影劇全享包並購買指定電視機，再優惠1000元，依指定電視機之售價，再享振興滿額禮滿1,000送100 Hami Point活動，每周更新國內外熱門影劇，全家大小想看的電影、戲劇、卡通、紀實、音樂通通有，隨選即看且不受廣告干擾。
中華電信表示，即日起到年底前，MOD指定頻道套餐客戶新訂閱影劇全享包，首月付5000元即可收視24個月，現省4576元。中華電信也推出獨家i寶貝振興千元優惠方案，智慧聲控平台服務搭配單購機原價5,990元JS（MS2806）智慧音箱或單購機原價7,990元Lucia智慧音箱，只要1000元，即享超過5倍的價值，年底前開通再送6個月i寶貝智慧聲控平台服務，專案音箱數量有限。
獨家「振興滿額禮」也同步開跑，10月底前選購節能家電、家庭影音及居家用品百項指定商品，包含冰箱、電視機、廚房／健康家電、電話機等，單筆滿千送Hami Point 100點，回饋無上限；購買無線耳機、無線充行動電源等指定配件，加碼贈Hami Point 200點。
(時報資訊)
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