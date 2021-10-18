萬物皆漲，餐廳科技品牌、iCHEF共同創辦人程開佑表示，近3個月食材成本大漲15%，預估年底前會有3成餐廳扛不住通膨壓力、紛紛調漲，預估平均漲幅5%至10%，影響是「全面性」，從銅板美食鍋貼、滷肉飯到百元便當，再擴及千元高檔牛排，漲價是連鎖反應、無一倖免。

餐飲業漲價反映成本、「不得不」的決定；根據主計總處物價統計、線上菜商「菜蟲農食」會員所提供數據顯示，近3個月餐飲店家採買的成本大幅上漲，美生菜漲最兇、達118％，進口牛肉、豬肉，漲幅分別為 37％、 15％，餐廳必備的雞肉以及沙拉油等，漲幅也在10％左右。

程開佑指出，整體而言店家食材成本上升15％ ，再加上高抽成的外送，營收占比持續上升，以去年淨利率10％的餐飲業者為例，若再不漲價，獲利至少「砍半」，這還不包括明年基本工資調漲人事壓力。

餐飲這波漲勢是否延燒到明年第1季，程開佑表示，取決於明年大宗原物料走勢，以及貨運塞港是否得以緩解。

外食費調漲還未有具體行動，民眾不論到量販、超市或傳統市場，早已感受到物價狂飆壓力；上班族Kathy近日到超市買盒「桂冠蛋餃」竟然漲到51元，上次購買的印象還停留在39元，戲稱是「五倍券」價；量販通路坦言，原物料上漲，廠商跟著調整售價，「桂冠蛋餃」從41元漲到51元；換算下來，漲幅高達24％。

蛋餃漲價只是冰山一角，家樂福架上陳列的新東陽豬肉鬆，一罐270公克的售價也悄悄漲至210元；不少上班族感嘆，「基本工資還沒調漲，荷包已經瘦了一圈。」

主計總處近日公布9月躉售物價總指數（WPI）年增率來到11.96％；中央大學台經中心執行長吳大任表示，國內WPI自今年4月以來就高於10％，反映生產者面對大宗商品生產壓力，先前餐飲業因本土疫情導致生意不佳，壓抑價格上漲，隨10月政府內需消費的刺激政策上路，累計的通膨壓力將在第4季浮現。

(時報資訊)