新車漲價壓力鍋正式掀開，法系進口車寶獅（PEUGEOT）、雪鐵龍（CITROEN）今天起調漲雙品牌全車系售價3％至5％，且若原物料供應仍無法滿足需求，不排除二次漲價；國產車還在最後掙扎，就等和泰車「一聲令下」，市占率最高的豐田（TOYOTA）一旦漲價，其他品牌恐立刻跟進，時間就在11月底。

不敵原廠持續調高新車報價壓力，進口車這回漲真的，開第一槍的是寶獅、雪鐵龍總代理寶嘉聯合，表示因為疫情影響，汽車相關零組件製造供應鏈受到嚴重衝擊，原物料、車用晶片、運輸物流及人事等成本皆大幅攀升，嚴重影響車輛生產成本及交車時程。

全車系擬漲3％～5％

寶嘉聯合解釋，法國原廠受諸多因素衝擊，已多次調漲車輛出廠價格，在台總代理僅能反應此重大變局，跟進全車系建議售價調漲3％～5％；但漲價恐非一次漲足，若未來相關原物料供應仍無法滿足需求，對整體汽車製造產生更嚴重之影響，不排除再次調漲。

寶獅、雪鐵龍開漲後，也讓進口車漲價行動遍地開花。和泰車最新中型豪華房車LEXUS ES新改款車型，反應新科技配備的成本，較前一代小漲2萬～3萬元；台灣賓士新改款C系列中型房車，售價也較前代調高2％～5％。

國產車方面，就看TOYOTA何時喊漲，由於製造成本大幅攀升，物流、人員、晶片、各種材料成本已超出車廠的臨界點，且豐田原廠因受晶片短缺影響，全年約減產1成，因而要求和泰車評估漲價，雙方已在最後談判階段。

原廠調價補減產缺口

和泰車表示，以往都會以價格調高，可能影響在台銷售、衝擊市占率，來說服日本原廠不要調高售價，但今年「完全沒有用」，因減產的獲利缺口，得從其他地區補，原廠調高售價的態度非常強硬，難有轉圜空間。

一般來說，農曆年前的促案得在兩個月前上架，和泰車表示，因明年過年來得早，回推兩個月「大概就是11月底」，相關的漲幅、車價都得敲定，才能擬促案。換言之，國產車漲價進入倒數階段，剩1個多月時間。

由於和泰車代理的TOYOTA，占整體車市銷售比重將近3成，動見觀瞻。包括中華車、裕隆日產、福特六和等國產車廠均口徑一致，表示要等和泰車先動，再視漲幅與漲價時程，決定自家車款如何因應，「漲多漲少而已」。

(時報資訊)