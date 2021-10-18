施羅德投信表示，造成中國限電危機的原因，除了短期因素如煤碳進口和能源價格外，長期結構性因素則與2060年要達成零碳排目標有關。簡單來說，對抗氣候變化和節能減碳已成為全球趨勢，在全球將邁向低碳甚至零碳未來的目標下，具有降低碳排技術或產品的企業，將可望受惠氣候變化主題而具有長期成長的潛力。
施羅德氣候變化策略產品經理林良軍分析，中國目前能源短缺原因有很多，但一般可歸因為中國對煤炭的嚴重依賴，而其中一半以上煤炭需要進口。自新冠疫情減緩以來，中國工業部門的強勁復甦推升了對能源的需求。但受制於環境保護的目標限制了採礦活動，因此國內的生產商無法滿足煤炭需求；且中國與澳洲的外交關係惡化，也使得中國切斷來自主要供應國的煤炭進口，造成進口煤炭價格大幅上漲。
由於中國的電力公司無法轉嫁這些升高的發電成本，因此不願虧本供電，各個省份也不願要求商家關門停止營運，因此電力公司決定限制電力供應。最後，有一些省份為了達成減少碳排的目標決定停止工廠營運，這些管控措施則超出了北京當局原本所制定的目標範圍。
林良軍說，造成中國限電危機的原因，也與該國2060年要達成零碳排目標有關。其實，對抗氣候變化和節能減碳已成為全球趨勢，在投資上，可以預期具有降低碳排技術或產品的企業，將可望受惠氣候變化主題而具有長期成長的潛力。
以施羅德投資集團來說，將永續概念納入基本面分析，透過更深入的研究，考量公司的成本、產業競爭環境、商業模式，尋找被低估的供應商跟設備製造商，或是正朝向永續創新的公司，而非選擇目前市場上的熱門企業，長期而言將能創造更大的獲利機會。
施羅德投信未來持續看好全球氣候變化投資及永續投資趨勢，建議投資多關注永續增長、再生能源、環境資源、能源效率、低碳排放和永續運輸等多元的氣候變化或永續主題。不論短期市場如何震盪波動，擁有市場長線題材的氣候變化投資主題或永續投資產品，仍為投資人可逢低進場加碼的長期投資標的。
(時報資訊)
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