下半年來隨著多數國家加速疫苗接種進展，全球各地疫情已有明顯降溫趨勢，然而隨著供需緊繃與氣候因素推升能源價格攀揚，加劇原已因全球供應鏈因素導致的物價上揚壓力，美國聯準會宣布縮減購債政策規劃已在倒數計時，中國亦面臨官方加強政策監管、房地產市場緊縮、能耗雙控導致限電等多項拖累經濟表現的問題，後疫情時代投資人正面臨多項總經與政策變數環境，增添經濟復甦與金融市場走勢的不確定性。

富蘭克林證券投顧表示，隨著原油市場供需緊繃獲得紓緩與經濟持續重啟，將緩解能源價格上漲與供應鏈中斷問題，降低通膨持續大幅攀揚風險，聯準會雖逐步走向政策正常化但大抵仍維持低利率環境，中國官方在面臨經濟放緩風險下亦可能微調緊縮政策，多項總經變數有望逐漸獲得釐清。然而，面臨短期總體經濟的不確定性，富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊在中國、印度、南韓與台灣等亞洲市場小型股中，於科技（Science technology）與消費（conSumption）新興市場兩大結構性趨勢領域，以及產業整合（conSolidation）與創造可持續性未來（Sustainable future）的4S主題中，發掘眾多具長期成長潛力的投資標的，希望透過企業本身競爭優勢，降低投資組合表現受到來自國家區域總經環境變化的干擾。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金在內生成長動能最為強勁的亞洲新興市場，尋找最為汲取當地資源挹注的亞洲小型企業，透過側重於中國、台灣、印度、南韓等幾個政府皆在積極進行改革的亞洲國家的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，希冀掌握新興亞洲經濟體最活躍領域所創造的投資機會。

(時報資訊)