非洲債券市場是全球投資者參與非洲經濟轉型具吸引力的方式。相對較高的增長率受到有利的人口趨勢、快速的城市化步伐、技術突破、豐富的自然資源和不斷深化的金融市場的支撐。其次，過去十年持續的超低利率環境加速全球投資者對收益率和投資組合多元化的長期追求，部分源自於央行提供充足的流動性；這些條件為中低收入國家從國際金融市場借入外幣以及促進市場整合創造了有利環境。

歐洲債券（Eurobond）讓投資者更加方便地擴大投資版圖到非洲，而無需承擔額外的貨幣風險或行政成本。非洲歐洲債券市場呈現出相當大的多樣性。截至2021年3月，20個非洲國家的未償還歐洲債券的主要債務超過1,100億美元。

大多數歐洲債券以美元計價，但也出現一些以歐元計價的債券，特別是來自與歐元區關係密切的國家，如摩洛哥、貝南、象牙海岸和突尼西亞。埃及和迦納都是摩根新興市場政府債券指數的候選者，因此這應該是未來增加外國參與的助力。

由於非洲各國較缺乏發展，各國政府需外國融資來源以降低基礎設施差距並能夠充分發揮其成長潛力。我們認為，如果歐洲債券是可持續和負責任的公共財務管理計劃的一部分，那麼它們可成為資金來源之一。歐債仍是投資者接觸非洲的重要工具。

新冠病毒危機則讓許多國家在資產負債表和支付能力的弱點更加惡化，邊境市場也不例外。3月份，在投資風險偏好滑落和市場缺乏流動性的推波助瀾下，非洲各國政府發行的歐洲債券利差大幅攀升。

不過，成熟國家和新興國家的政策立即反應，以及國際貨幣基金組織和世界銀行等機構前所未有的支持，有助於穩定市場。

雖然債務重整過程往往不透明，但中國作為非洲大陸最重要的貸款國之一，對於解決流動性壓力至關重要。G20於2020年11月公佈其「DSSI（世界銀行的債務暫緩償還倡議）以外的債務處理共同框架」，以協調低收入國家債權人之間的債務處理。整體而言，此一系列政策代表債務償還的暫停或到期日展延，而不是註銷債務。

截至目前只有尚比亞和衣索比亞申請該計劃，並且迄今的進展均有限。該框架呼籲民營部門參與，但目前尚不清楚它將如何發揮作用。我們認為，最好是以個案方式讓民營部門參與，以便從發行人和債權人的角度找到最佳結果。最新潛在政策形式是新特別提款權，6,500億美元可用於增加各國的國際儲備。國際貨幣基金組織董事會於今年8月批准這項資金，特別提款權沒有附加任何特定條件，各國可以自行決定如何使用。隨著成熟國家持續討論以捐贈的形式重新分配特別提款權，更多生存空間正在醞釀中。

總而言之，對積極的新興市場投資者而言，中長期而言非洲債券市場仍然是一個具有吸引力的投資機會。

(時報資訊)