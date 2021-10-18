OPEC拒絕增產，原物料價格進一步上揚 以及美國非農數據遠低於市場預期的50萬人，僅新增19.4萬人。各項消息影響之下，美股震盪加劇，法人表示，由於全球經濟成長風險不斷，目前對股債採中立並增持現金，不過，就中長期來看，對股市前景依然樂觀。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，從近期市場波動攀升，可以看出市場開始消化成長放緩及政策調整的預期。

另一方面，這也反映出全球市場開始步入檢視期，包括總體經濟、通膨預期、貨幣政策和疫情發展等，都將受到檢視，資本市場也很可能會因此將變得比較躁動。

在應對策略上，全球股票市場震盪雖然持續存在，建議策略上聚焦在長線具有穩健基本面的主題。

新能源富達國際說，經濟成長面臨的風險不斷上升，而更多跡象顯現通膨將更加持久，使前景展望需要更加謹慎。儘管如此，中長期景氣多頭走勢循環尚未結束，但現採取中立謹慎態度靜待機會轉向支持承擔風險。整體資產配置觀點對股票與信用債持中立看法、減持存續期、增持現金。

中長期來看，法人依然看好股市前景。

富達國際認為，已開發市場經濟成長、企業獲利與疫苗接種率皆較新興市場佳，再加上中國監管持續收緊，因此，看好已開發市場勝於新興市場。

安聯投信表示，預期全球經濟前景上將主要取決於以下兩個關鍵因素：一是成長的力量是否將占上風；其次是全球主要央行能否審慎地扭轉貨幣政策。雖然風險資產表現和估值很大程度上已經反映了對經濟表現良好的預期，但在企業獲利強勁下，股市中期前景仍然樂觀。

(時報資訊)