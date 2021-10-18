根據IDC（國際數據資訊）最新調查，未來五年企業在營運投資優先排序上，以雲端居於首位，其次是無線連網，然而目前只有不到兩成的企業將50％以上的營運資料放在雲端，以此一趨勢看，即使科技股股價短期波動，然「未來通訊」等科技基金長期多頭趨勢不變。
富達投信表示，IDC預估一直到2025年，5G手機將受惠換機潮的帶動呈現雙位數成長；同時為了滿足5G高速傳輸的需求，至2025年全球電信業者亦將投入高達9千億美元的資本資出，以健全相關硬體設備；至於5G相關物聯網，至2025年複合成長率也有13％的高成長。
近期受到貨幣政策、通膨與供應鏈等影響，導致美國龍頭科技股表現受壓抑，PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，市場對於殖利率上升對科技類股的影響出現疑慮，使得近期科技產業成為拉回幅度較為明顯的類股，美股尖牙股本益比因股價下跌更來到近三年低點。
事實上，根據FactSet統計預測，美國企業的第三季獲利可望較去年同期成長27.6％，顯見整體景氣仍呈現成長，且科技類股中具有創新能力的企業，更是處於長線成長趨勢軌道未變，包括雲端、數位支付、電子商務平台等成長力道相當強勁，雲端產業如微軟、谷歌、臉書等在資本支出上更是達到近兩年高點。
富達未來通訊多重資產收益基金經理人李祐慈表示，儘管疫情變化仍可能持續對經濟產生影響，但在疫情的推助效應下，雲端與5G等未來通訊領域相關的企業，預估在未來很長一段時間都將蓬勃發展。
儘管未來五年手機整體市場趨近飽和，然而在未來萬事皆可聯網的年代，相信在相關軟體設計、以及與物聯網相關的企業皆充滿投資的商機。
葉家榮認為，隨著經濟重啟解封後，供應面短缺推高了價格和利率，股市表現也深受總經數字影響，然而刺激力道漸緩及供應鏈重回正常後，預期產業基本面將主導股市及股價的表現。
即使雲端、無線網路未來有相當大的潛在商機，經濟復甦卻帶不確定因子，法人表示，投資人仍可採「趨勢主題＋多重資產」投資策略即可以掌握雲端商機，也可以降低資產波動。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：