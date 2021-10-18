根據IDC（國際數據資訊）最新調查，未來五年企業在營運投資優先排序上，以雲端居於首位，其次是無線連網，然而目前只有不到兩成的企業將50％以上的營運資料放在雲端，以此一趨勢看，即使科技股股價短期波動，然「未來通訊」等科技基金長期多頭趨勢不變。

富達投信表示，IDC預估一直到2025年，5G手機將受惠換機潮的帶動呈現雙位數成長；同時為了滿足5G高速傳輸的需求，至2025年全球電信業者亦將投入高達9千億美元的資本資出，以健全相關硬體設備；至於5G相關物聯網，至2025年複合成長率也有13％的高成長。

近期受到貨幣政策、通膨與供應鏈等影響，導致美國龍頭科技股表現受壓抑，PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，市場對於殖利率上升對科技類股的影響出現疑慮，使得近期科技產業成為拉回幅度較為明顯的類股，美股尖牙股本益比因股價下跌更來到近三年低點。

事實上，根據FactSet統計預測，美國企業的第三季獲利可望較去年同期成長27.6％，顯見整體景氣仍呈現成長，且科技類股中具有創新能力的企業，更是處於長線成長趨勢軌道未變，包括雲端、數位支付、電子商務平台等成長力道相當強勁，雲端產業如微軟、谷歌、臉書等在資本支出上更是達到近兩年高點。

富達未來通訊多重資產收益基金經理人李祐慈表示，儘管疫情變化仍可能持續對經濟產生影響，但在疫情的推助效應下，雲端與5G等未來通訊領域相關的企業，預估在未來很長一段時間都將蓬勃發展。

儘管未來五年手機整體市場趨近飽和，然而在未來萬事皆可聯網的年代，相信在相關軟體設計、以及與物聯網相關的企業皆充滿投資的商機。

葉家榮認為，隨著經濟重啟解封後，供應面短缺推高了價格和利率，股市表現也深受總經數字影響，然而刺激力道漸緩及供應鏈重回正常後，預期產業基本面將主導股市及股價的表現。

即使雲端、無線網路未來有相當大的潛在商機，經濟復甦卻帶不確定因子，法人表示，投資人仍可採「趨勢主題＋多重資產」投資策略即可以掌握雲端商機，也可以降低資產波動。

(時報資訊)