全球新冠疫情疫苗施打率逐步攀升，各區域經濟活動逐步重啟，市場預估全球主要經濟體第四季GDP年增率逾4.4％，雖經濟回溫，但面對Delta病毒干擾的不確定性，投信法人建議，可以逢低布局全球各區域市場以平衡波動風險。

兆豐投信全球基金經理人許佑舟指出，短期可多留意受惠美國基礎建設的題材，同時在聯合國氣候變遷大會將在11月登場下，新能源及碳中和概念股亦可多加留意，中長期在企業數位化趨勢將持續下，雲端和AI相關概念股仍長期看好。

針對第四季投資市場，預期美國基礎建設預算案應能在國會順利通過，同時全球供應鏈瓶頸或有機會持續逐步緩解下，在終端需求旺盛，美國勞動力可望因就業補助消除而逐步進入勞動市場下，歐美消費旺季仍然可期。

全球經濟成長方向並未改變，景氣持續升溫是引導貨幣政策回歸正常化的必經之路，此時若能透過全球股票分散布局，除了掌握各市場的成長契機，也能降低整體資產價格的波動。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，聯準會政策上路前，美債殖利率都將反覆測試政策調整後的平衡點，並牽動股、債等資產價格走勢，因此波動在所難免，建議投資人回歸理性看待，聚焦有基本面支撐的景氣循環類股，或是中長期趨勢明確、獲利具成長性的創新科技類股。

野村環球基金經理人呂丹嵐表示，選股策略方面，專注於高品質與獲利能見度高的個股，並重視穩定的自由現金流入以及強健的資產負債表，以控制投資組合下行風險。

安本標準投信投資長彭炫通表示，受惠疫情趨緩，企業獲利表現將帶來助力，不僅企業獲利略高於去年的預期值，近期數據更是比已經偏高的預期值表現更為亮眼。

(時報資訊)