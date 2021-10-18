今年以來，全球股市一直創新高，卻也震盪不斷。展望第四季，投信法人認為，在經濟通膨雙擴張之下，可掌握四大市場脈動的「4R趨勢」，包括景氣擴張（Recovery）、通貨再膨脹（Reflation）、聯準會縮表（Rate），以及產業輪動（Rotation），迎接接下來的多頭行情。

施羅德投信認為，股市成長動能將會優於債。從歷史經驗來看，2013年5月縮表預期釋出，到聯準會真正在2015年12月第一次升息前，期間全球股市指數上漲近15.79％，全球債券指數則下跌2.05％，顯示縮減購債階段股市表現遠勝於債市。

施羅德投信表示，三大股債類別值得關注：第一為基本面優異的歐洲股市。第二為具價值面優勢的新興股債。第三則是醫療健護股。

第一金投信認為，按經驗，市場將分三階段反應縮減購債帶來的衝擊，擔心短期波動風險的投資人，可配置金融、能源、公用事業等景氣受惠股，而穩健積極型投資人，可留意創新科技類股或台股大跌加碼的機會。

第一金投信指出，操作布局上，看好金融、能源、公用事業等景氣受惠股，相對抗震；而本益比較高的科技類股、台股，震盪相對較大，不過，只要基本面不變，未來正向反應的機率仍高，投資人不妨留意大跌加碼機會。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，第四季反映縮減購債風險略微升溫，預期全球股市以震盪整理格局為主，建議採逢低分批布局或定期定額方式介入，以降低波動風險。在類股操作上，永續概念的成長股將是未來主流，適合長線保護短線，可逢低布局電動車、太陽能、風力發電、智慧電網、廢棄物處理之循環經濟相關等類股。

日盛投信指出，展望第四季，將迎接科技產業獲利旺季來臨，同時受惠全球疫苗接種加速、各國陸續解封、經濟重啟復甦等利多，即便短期市場或有雜音，反觀基本面、企業獲利紛紛上修，推升股市持續上攻，預期股優於債的行情延續。

(時報資訊)