今年以來，全球股市一直創新高，卻也震盪不斷。展望第四季，投信法人認為，在經濟通膨雙擴張之下，可掌握四大市場脈動的「4R趨勢」，包括景氣擴張（Recovery）、通貨再膨脹（Reflation）、聯準會縮表（Rate），以及產業輪動（Rotation），迎接接下來的多頭行情。
施羅德投信認為，股市成長動能將會優於債。從歷史經驗來看，2013年5月縮表預期釋出，到聯準會真正在2015年12月第一次升息前，期間全球股市指數上漲近15.79％，全球債券指數則下跌2.05％，顯示縮減購債階段股市表現遠勝於債市。
施羅德投信表示，三大股債類別值得關注：第一為基本面優異的歐洲股市。第二為具價值面優勢的新興股債。第三則是醫療健護股。
第一金投信認為，按經驗，市場將分三階段反應縮減購債帶來的衝擊，擔心短期波動風險的投資人，可配置金融、能源、公用事業等景氣受惠股，而穩健積極型投資人，可留意創新科技類股或台股大跌加碼的機會。
第一金投信指出，操作布局上，看好金融、能源、公用事業等景氣受惠股，相對抗震；而本益比較高的科技類股、台股，震盪相對較大，不過，只要基本面不變，未來正向反應的機率仍高，投資人不妨留意大跌加碼機會。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，第四季反映縮減購債風險略微升溫，預期全球股市以震盪整理格局為主，建議採逢低分批布局或定期定額方式介入，以降低波動風險。在類股操作上，永續概念的成長股將是未來主流，適合長線保護短線，可逢低布局電動車、太陽能、風力發電、智慧電網、廢棄物處理之循環經濟相關等類股。
日盛投信指出，展望第四季，將迎接科技產業獲利旺季來臨，同時受惠全球疫苗接種加速、各國陸續解封、經濟重啟復甦等利多，即便短期市場或有雜音，反觀基本面、企業獲利紛紛上修，推升股市持續上攻，預期股優於債的行情延續。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：