各國車廠皆優先生產電動車，紛紛擴建充電設備。圖／新華社 美國即將進入財報季節，在近期通膨憂慮干擾下，財報表現將左右市場信心，其中可觀察到，電動車概念股紛紛傳出銷售佳績，在歷經9月底至10月初的震盪回檔後，股價表現也有所反彈。

法人指出，這股「造車新勢力」不容忽視，近期各大電動車廠也繳出亮麗成績單，交付量屢創新高，皆有利於後市股價反彈走揚，建議可以逢低布局電動車相關ETF，以定期定額拉長投資戰線。

據電動車大廠特斯拉（Tesla）2021年10月公告數據顯示，2021年第三季總計生產237,823輛、全球交車數為241,300輛，較去年同期的139,593輛激增73％，創歷史單季新高，過去三個月來，特斯拉股價也成長超過15％，而同期那斯達克指數（NASDAQ 100）則幾乎持平。

國泰投信指出，全球最大電動車市場之一的大陸，2021年8月整體新車銷量雖年減17.8％至180萬輛，但8月分大陸新能源汽車銷量卻逆勢上升，達到32.1萬輛，創下歷史新高，而新能源汽車銷售滲透率更是提升至17.8％；顯現大陸在《新能源汽車產業發展規劃》（2021至2035年） 的扶持下，十四五計劃中的2025年新能源車滲透率20％目標已非遙不可及。

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉表示，根據中國汽車工業協會公佈的最新數據顯示，今年1至8月，大陸新能源汽車產銷分別達181.3萬輛和179.9萬輛，年增率均超過1.9倍，雖全球電動車概念股短期受到大環境利空事件而產生波動，但長期趨勢相當明確，近期各大電動車廠也繳出亮麗成績單，交付量屢創新高，皆有利於後勢股價反彈走揚。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，第四季為汽車產業傳統旺季，儘管車用IC的供給受限，但電動車銷售仍維持強勁動能，第三季全球電動車銷售年增率大幅優於整體汽車產業，顯示各國車廠皆優先生產電動車。而全球電動車產出急速提高，將為切入歐美大廠供應鏈的相關零組件廠商帶來龐大商機，建議投資人可逢低布局。

第一金全球AI人工智慧基金經理人黃筱雲表示，各主要車目標，2035年將全面進入純電動車時代，可望為AI產業帶來長期營收、獲利成長的機會，並展現中長期投資的價值。

(時報資訊)