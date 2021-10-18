土地銀行統籌主辦台灣農林公司總金額新臺幣26億元聯貸案，已成功完成募集，於日前由該行代表銀行團與台灣農林公司董事長吳清源代表借款人簽訂聯合授信合約。
該聯貸案資金用途為支應台灣農林償還金融機構借款暨營運周轉所需，由土地銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，彰化銀行為共同主辦銀行，並由華南銀行、新光銀行、板信銀行以及台新銀行等共同參與。
土地銀行指出，台灣農林公司前身為「日本三井物產株式會社」，係百年老字號製茶廠，並擁有栽植茶葉農場，於北中南地區均有茶廠如熊空茶廠、大溪老茶廠、三義及銅鑼茶廠、日月老茶廠、及老埤農場等，從傳統茶葉栽種至創造智慧茶園，利用科技監管氣候與濕度，採用先進精準灌溉技術，同時開發軟體平台追蹤產銷履歷；110年度老埤農場更已取得474公頃茶園產銷履歷認證，公司秉持著「專業、安全、誠信」的製茶理念，將資訊完整透明化，使消費者得以喝得安心。
近年公司除積極與通路（7-11、全家等）合作以自有品牌將冷藏茶品上架販售外，更持續推動將茶廠轉型為休閒園區，如熊空休閒農場、大溪老茶廠、日月老茶廠、鹿篙咖啡莊等，讓消費者能體驗並瞭解茶的生態及文化，另持續進行土地開發，期使土地資源能有效利用與活化，讓公司朝多元化發展，持續提升整體競爭力。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：