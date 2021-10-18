時序已是今年最後一季，全球股市因疫情、央行政策、地緣政治等議題波動未歇，但資金充沛且經濟復甦持續支撐，主要股市表現呈現漲多跌少，統計多數海外股票基金繳出正報酬，前三名的基金類型及平均績效，分別為單一國家14.57％、歐洲8.41％及美國8.29％，單一國家型最亮眼，且印度基金和越南基金表現特別出色。
群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期印度疫情明顯趨緩，已逐步恢復經濟活動，疫苗接種率提升，加上市場預期今明年MSCI印度股市EPS成長率將高於20％，接近金融海嘯前後的榮景。基本面持續改善，企業獲利強勁，且在新興國家當中，政策相對穩定，官方政策對經濟升級、改革推行力道不減，支持股市吸引資金目光，提供股市強勁動能。
台新印度基金經理人黃俊晏認為，印度疫情對產業負面影響縮小，景氣回升大方向不變，第二季經濟擴張20.1％、創新高，股市也跟隨全球腳步衝上歷史高點。外資加大買超股市長期高成長投資價值浮現，建議關注業績穩定的大型股為核心，及爆發力較強的中小型股，跌深業績能見度高的景氣循環股。
安本標準投信指出，印度政府對疫情採取積極良好因應措施，針對疫苗供應瓶頸，允許更多種疫苗上市，及大舉提升疫苗接種率目標，使得疫情對經濟成長的阻礙，盧比及股市的利空，大多數已經消化，同時使得價位相對誘人，吸引外資加碼，反應在股市好表現。
林光佑強調，印度醫藥原料藥產業、紡織產業有望因大陸限電減產產生的供應短缺，帶動出口表現，後續表現及影響性仍可持續觀察。但整體來看，現階段在印度投資佈局，包括科技、工業、原物料等可持續留意，及隨著需求旺季屆臨，與消費相關的內需相關股、金融股也可繼續關注。
(時報資訊)
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