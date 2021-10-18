電感元件大廠－千如電機（3236）今年受到新冠疫情的衝擊已趨緩和，策略長徐錫愷表示，疫情帶動3C裝置及通訊用品的需求往正向發展，加上利基型產線－汽車電子類產品的增長挹注，目前接單能見度已到明（2022）年3月，預計六個月可保景氣不衰。
至第三季為止，千如合併營收18億元，與去年同期相比，業績成長20％。
徐錫愷表示，這歸功於關鍵零組件的缺料，一些大廠交貨期較長，千如意外受到轉單效益，廠商改變存貨狀況，積極備料；同時國外疫情趨緩，帶動市場需求。今年千如利基型產品線中，增長效益特別明顯的是汽車電子類，前幾年布局的一些設計配件如功率電感、濾波器等關鍵性產品，帶動業績成長，今年度汽車電子占總銷售額比可望提升4％～6％。
今年原物料缺貨上漲嚴重，相對於同業有訂單而無法交貨的窘境，徐錫愷表示，目前千如訂單的交貨期已排到明年第一季，除了持績與原來供應廠商保持良好的合作關係，另外千如第二廠已投入粉材等原料生產，同時也尋找其他貨源的準備以全力確保進度。
至於近月大陸限電導致部分台廠深受其害，徐錫愷說，千如由於很早就進行分散廠區的製造策略，分別在馬來西亞、台灣及大陸設廠，便於進行生產製程的安排調度，影響不大。
因應大陸限電的可能變數，千如會加緊對生產地的分散布局，確保新廠進度如期完成。目前馬來西亞新廠已完成，台灣二期新廠今年第四季就會投入生產，三期新廠預計明（2022）年第四季投產。
以歐美市為主力發展的千如公司，今年加碼資源投入日本汽車電子供應市場，除了透過日本汽車電子展跟當地廠商合作展銷，在台灣亦加入鴻海號召成立的MIH電動車平臺，希望以多元化觸角，拓展更多元的銷售管道。
對於今年業績達標與否？徐錫愷不諱言本來業績可以更好，但受到美元匯率拖累，所幸仍能維持毛利率增長目標，期盼美國量化寬鬆政策終止，通膨壓力降溫，並看好美元對台幣的匯率有望走強。2022年的擘劃，他指出，為達到預期的市場擴張目標，千如會繼續深化汽車電子布局，AOI、聯網汽車是發展的重中之重。
(時報資訊)
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