振興五倍券「活水來」，國內大型電商集團PChome網家（8044）於五倍券上路來，站上業績較去同期成長1.5倍，獲外資給予「優於大盤」投資評等與200元目標價。法人指出，後續還有雙11、雙12檔期加持，網家營運可望一路旺至明年首季。
網家9月營收35.59億元，較去年同期成長18.6％，改寫歷年同期新高，惟受缺貨影響，較8月衰退8.2％。第三季營收114.09億元，亦為單季歷史新高；累計前三季營收346.3億元，年增10.7％。
內需消費行情蠢動，電商股價「摩拳擦掌」，網家15日勁揚4.44％，盤中一度突破上檔月、季線反壓。外資看好，網家明年中完成大型自動化配送中心後，B2C部門營運將有顯著進步，預估明年獲利大增七成、每股純益（EPS）5.09元，並給予其200元高檔目標價，仍有逾七成上漲空間。
五倍券啟用，帶動零售業商機，網家統計，PChome 24h購物平均每日進站人次皆突破千萬，連假期間全站銷售額年增近1.5倍，為營運動能「添柴火」。
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